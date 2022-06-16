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​В России и Югре продолжают поддерживать бизнес – что получается

На федеральном и региональном уровне действуют многие десятки мер помощи бизнесу

​В России и Югре продолжают поддерживать бизнес – что получается
Фото vk.com/komarova__nv

Российские власти на разных уровнях продолжают поддержку бизнеса. Только на федеральном уровне количество мер помощи предприятиям почти достигли 60, а каждый регион дополнительно вырабатывает собственную программу – в Югре, например, один только малый и средний бизнес уже получили в виде поддержки из окружного бюджета более 1,5 млрд рублей. Еще более миллиарда заложено на средние и крупные предприятия, входящие в категорию системообразующих – таковых в регионе немногим менее 100.

Поддержка может быть крайне разнообразной. С одной стороны, власти снижают давление на предприятия в виде проверок и регуляторного воздействия, с другой – вводят различные льготы и налоговые послабления для действующего бизнеса, с третьей – стимулирует создание новых предпринимательских инициатив через гранты и компенсацию расходов на запуск. Популярностью пользуются отсрочки по социальной части налогов, компенсация процентов по кредитам, взятым на обновление оборудования и проекты импортозамещения, снижение арендной платы за госимущество и землю, кредиты на поддержание ФОТ, которые можно будет не возвращать, если предприятие сохранит занятость.

Особое отношение у властей всех уровней – к IT-компаниям, которые получают комплексные меры поддержки в виде мораториев на проверки, 0 процентов налога на прибыль, льготные кредиты. Это помимо таких «персональных» льгот для работников этой сферы в виде отсрочки от армии и льготной ипотеки.

Все это позволяет бизнесу продолжать развиваться даже в непростых условиях. Те, кто остается в России и в своем регионе, получают возможность работать, самореализовываться и получать помощь от государства.

Например, компания «Сибирские просторы» в Сургуте начала свою историю в пандемию – с крайне актуальной темы пошива индивидуальных средств защиты. Сейчас, когда коронавирус отступил, бизнес не собирается сворачиваться – напротив, он получил у Фонда развития Югры (учрежденного правительством округа специально для поддержки предприятий) льготный займ в размере 32,5 млн рублей на расширение производства. Вернуть эту сумму предстоит в течение двух лет со ставкой всего в один процент.

На эти деньги «Сибирские просторы» закупят новое оборудование и наймут новых людей, чтобы выпускать комплекты защитной одежды, респираторы, одноразовые салфетки, пеленки и так далее. Все это – исключительно на российской технике и сырье. И это будут не просто рабочие места и производство, но и налоги, которые пойдут в бюджеты Сургута и Югры.

Недавно Наталья Комарова, которая часто обращает внимание на интересные бизнес-проекты на территории Югры, рассказала о посещении столярной мастерской KRAVCWOOD в Сургуте. Она принадлежит Виктории и Павлу Кравцовым. Свой первый станок по дереву они купили для хобби в 2015 году, и с тех пор превратили это увлечение в полноценный бизнес. Сейчас у них около 3,5 тысяч постоянных клиентов, покупающих различную кухонную утварь, элементы декора, сувениры и так далее. Благодаря муниципальной программе поддержки бизнеса они получили 222 тысяч на открытие официального производства в 2021 году, а также благодаря высокому качеству продукции получили знак «Сделано в Югре», который открывает новые маркетинговые возможности.

Еще одно подтверждение того, что Югра – это далеко не только нефть и газ – опыт Ольги Аминевой, которая открыла бизнес для помощи слабослышащим землякам – «Аудиофон». Она организовала полноценное сопровождение людей с проблемами со слухом – от консультаций специалистов и реабилитации до подбора слухового аппарата лучшего качества. Помощь в этом ей оказал фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» – он выступил поручителем при оформлении ипотеки, компенсировал часть процентной ставки, а также выдал микрокредиты на покупку нового оборудования и расходных материалов.

Успехи регионального бизнеса – далеко не только в огромных предприятиях, которые добывают и транспортируют сырье, а в подобных малых бизнесах, которые берутся из частной (и иногда социальной) инициативы и вырастают в компании, оказывающие качественные услуги землякам, дающие работу, генерирующие налоги в местные бюджеты.


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Сегодня в 22:19, просмотров: 108, комментариев: 0
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