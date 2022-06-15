81% югорских и ямальских работников поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю

Большинство работников из ХМАО и ЯНАО хотели бы работать четыре дня в неделю, следует из опроса службы исследований hh.ru. Согласно результатам, переход на четырехдневную рабочую неделю поддерживают 81% респондентов. Из них 69% готовы перейти на такой график немедленно, но с условием сохранения текущей заработной платы. 12% респондентов заявили, что сменят пятидневку на четырехдневку независимо ни от чего. Отрицательно к решению работать четыре дня в неделю отнеслись только 7% югорских и ямальских работников.

Аналогичные цифры показал и общероссийский опрос. Согласно его результатам, 83% российских работников хотели бы работать на один день в неделю меньше: 68% – только при условии сохранения зарплаты, еще 15% – независимо ни от чего. Против такого графика высказались 8% опрошенных, остальные затруднились ответить.

Больше всего сторонников четырехдневной рабочей недели среди IT-специалистов, юристов, маркетологов, работников сферы гостеприимства. Против такого графика чаще всего выступают топ-менеджеры, работники науки и образования, медики.