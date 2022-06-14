Свыше четырех тысяч выпускников смогут поступить на бюджет в вузы Югры

Вузы ХМАО готовятся к старту приемной кампании, которая должна начаться, как и во всей России, не позднее 20 июня. Бюджетных мест в югорских вузах в 2022 году стало больше на 177. Подать заявки в высшие учебные заведения абитуриенты могут через сервис «Поступление в вуз онлайн», сообщил директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин.

«Всего в этом году в вузы Югры на бюджетные места поступят 4047 выпускников школ: 3088 мест за счет регионального бюджета и 959 мест за счет федерального бюджета», - добавил он.

В целом в России в этом году предусмотрено свыше 588 тыс. бюджетных мест в организациях высшего образования. Это на 11,5 тыс. больше, чем в предыдущем году.