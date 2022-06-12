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Дожди и грозы ожидаются в Югре в нерабочий понедельник

Рост аварийности прогнозируется на дорогах ХМАО из-за сильного дождя и гроз

Дожди и грозы ожидаются в Югре в нерабочий понедельник
pixabay.com

В нерабочий понедельник, 13 июня, в Югре местами вновь пройдут дожди и грозы. В течение дня будет облачно с прояснениями, ветер усилится до 6-12 м/с. Днем воздух прогреется до +10+18 градусов, на востоке региона – до +23.

Из-за сильных дождей и гроз спасатели прогнозируют увеличение аварийности на дорогах ХМАО. А именно, в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нягани, а также в Сургутском, Нефтеюганском, Нижневартовском и Октябрьском районах.

По данным окружного ГУ МЧС, особую внимательность водителям следует проявить на четырех опасных участках дорог в трех районах округа: 606-607 км трассы «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» (Нефтеюганский район), 44 км Сургут – Лянтор (Сургутский район), 8 км Нефтеюганск – левый берег р. Обь, (Нефтеюганский район), 186 км Сургут – Нижневартовск (Нижневартовский район).


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Сегодня в 16:49, просмотров: 165, комментариев: 0
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