Три водоема в Югре безопасны для купания, выяснили в Роспотребнадзоре

Лишь в трех водоемах Югры можно купаться без риска для здоровья, сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора. Это озеро Окунево (в месте купания лагеря «Окуневские зори» на территории Советского района), озеро Магылорское (Нижневартовский район) и река Аган (г. Радужный). Эти водные объекты и их пляжи официально признаны соответствующими требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Санврачи также осуществляют контроль качества воды водоемов и почвы (песка) пляжей 27 несанкционированных зон рекреации, наиболее востребованных югорчанами.

«Из водоемов с начала летнего сезона отобрано и исследовано по санитарно-химическим, санитарно-микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям 48 проб воды, не удовлетворительные результаты исследованных проб отсутствуют», – говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что не рекомендуют купаться в местах, не предназначенных для использования в рекреационных целях.

Ранее сообщалось, что в Сургуте для горожан этим летом подготовили три зоны возле воды – на территории парка за Саймой, место у речки «Черная» в районе дачного кооператива «Рассвет» и частный пляж между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом. Однако купаться в городских водоемах запрещено - они не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.