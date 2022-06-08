На международном IT-форуме в Ханты-Мансийские создаются новые большие проекты

Югра будет сотрудничать с Ассамблеей народов Евразии в сфере информационных технологий. Об этом договорились Наталья Комарова и генеральный секретарь Ассамблеи Андрей Бельянинов в ходе встречи, прошедшей в рамках XIII международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС.

Совместным проектом для Югры и Ассамблеи станет «Наше будущее. Новые лица» – его цель заключается в популяризации успехов талантливых детей и подростков, победителей олимпиад по математике, физике, программированию, шахматам и другим видам спорта, молодых ученых, предпринимателей и общественных активистов.

Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры отмечает, что на проходящем форуме стартовал проект JuniorIT, собравший около полутора тысяч школьников и студентов, стремящихся к улучшению своих навыков в информационных технологиях. Они смогут принять участие в образовательных интенсивах, посвященных искусственному интеллекту и информационной безопасности, погрузятся в машинное обучение и нейросети, анализ bigdata, геймдизайн.

«Считаю необходимым предоставлять возможности для раскрытия молодых талантов. Такой площадкой станет «Junior IT». Мы считаем это крайне важным направлением и планируем усилить мотивацию подрастающего поколения посредством поддержки проектных решений молодых специалистов через гранты и внедрение в практику их разработок», – отметила Наталья Комарова.

Новый проект, предложенный Андреем Бельяниновым, называется «Доска объявлений» – сайт для IT-специалистов на русском, английском и китайских языках. Там аудитория сможет узнать об основных событиях, вакансиях и проектах, открывающихся в России.