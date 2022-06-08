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В Югре не будут отстранять от работы из-за отсутствия прививки от ковида

​ Не привитых от коронавируса югорчан больше не смогут отстранять от работы

В Югре не будут отстранять от работы из-за отсутствия прививки от ковида
pixabay.com

Не привитых от коронавируса югорчан не будут отстранять от работы. Соответствующее постановление Роспотребнадзора вступило в силу накануне. По данным ведомства, на принятие такого решения повлияли результаты мониторинга заболеваемости ковидом: в округе наблюдается стойкая тенденция к снижению распространения инфекции, а антитела к коронавирусу есть уже у 95% населения, пишет Sitv.ru.

«Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на этой неделе составила 11 случаев на 100 тысяч населения, что ниже предыдущей недели на 24% и меньше аналогичного периода прошлого года на 46%», — отметила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.


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Сегодня в 14:16, просмотров: 102, комментариев: 0
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