​ Не привитых от коронавируса югорчан больше не смогут отстранять от работы

Не привитых от коронавируса югорчан не будут отстранять от работы. Соответствующее постановление Роспотребнадзора вступило в силу накануне. По данным ведомства, на принятие такого решения повлияли результаты мониторинга заболеваемости ковидом: в округе наблюдается стойкая тенденция к снижению распространения инфекции, а антитела к коронавирусу есть уже у 95% населения, пишет Sitv.ru.

«Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на этой неделе составила 11 случаев на 100 тысяч населения, что ниже предыдущей недели на 24% и меньше аналогичного периода прошлого года на 46%», — отметила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.