Губернатор Югры презентовала опыт региона на федеральном социальном форуме

Наталья Комарова выступила на пленарном заседании федерального форума по решению социальных задач – «Результаты НСИ: взгляд губернаторов». Речь шла о внедрении в стране Национальной социальной инициативы, направленной на улучшение качества услуг в социальной сфере. Инициатором и организатором выступило Агентство стратегических инициатив.

Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, губернатор презентовала несколько прорывных практик социальной сферы в регионе. Среди них – «услуга без чиновника», проактивное назначение мер социальной поддержки, оказание медицинской помощи в труднодоступных, отдаленных территориях автономного округа. Она также подробно разобрала пример по назначению в Югре пособия для семей с детьми от трех до семи лет: «Многое уже сделано, например, срок назначения сократился с 30 дней до 15. Мы при этом запустили параллельную работу: когда в назначении пособия той или иной семье отказывают из-за несоответствия определенным показателям, может быть предложена альтернатива, дополнительная возможность поддержать семью, которая считает себя нуждающейся в помощи. Хочу обратить внимание на то, что это востребовано».

Наталья Комарова также рассказала про опыт использования плавающей поликлиники «Николай Пирогов» – единственной в своем роде во всей стране. Каждый сезон она отправляется в «круиз» по труднодоступным местностям и проводит плановые осмотры и оказывает множество медицинских услуг местному населению. Ежегодный охват плавполиклиники – 18 тысяч человек.

Вскоре в Югре также откроется Агентство социального благополучия, которое будет централизованно оказывать весь спектр социальных услуг для югорчан.