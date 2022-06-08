До 10 раз выросли штрафы в России за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах увеличиваются в два-десять раз в России. Соответствующие изменения отражены в федеральном законе «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», который вступает в силу сегодня, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО.

«Новый закон стал реакцией на серию крупных пожаров последних лет, нанесших значительный ущерб. Положения статей КоАП не пересматривались больше 20 лет», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Размеры штрафов составят:

для граждан — штраф от 15 тыс. до 30 тыс. рублей (ранее от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей);

для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (ранее от 10 тыс. до 20 тыс. рублей);

для юридических лиц — от 100 тыс. до 400 тыс. рублей (ранее от 50 тыс. до 200 тыс. рублей).

Если нарушение правил пожарной безопасности повлекло возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, и эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то размеры штрафов составят:

для граждан штраф —от 50 тыс. до 60 тыс. рублей (ранее 5 тыс. рублей);

для должностных лиц — от 100 тыс. до 110 тыс. рублей (ранее 50 тыс. рублей);

для юридических лиц — от 1 млн до 2 млн рублей (ранее от 500 тыс. до 1 млн рублей).

Новые штрафы за нарушение требований пожарной безопасности, в условиях действия особого противопожарного режима, для граждан увеличились в пять раз.