На 2 млрд рублей сократился объем выдачи автокредитов в Югре

Объем выдачи автомобильных кредитов за первые 4 месяца 2022 года снизился в ХМАО на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Если в прошлом году за четыре месяца банки выдали югорчанам автокредиты на сумму 5,7 млрд рублей, то в 2022-м – на 3,7 млрд рублей.

В России в целом в январе-апреле 2022 года было выдано автокредитов на сумму 221,2 млрд. руб. Это на 35,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-апреле 2021 года – 340,4 млрд. руб.).

«Текущая ситуация с выдачей автокредитов напоминает «карантинные» апрель-май 2020 года, - полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Только на этот раз основной удар по розничному кредитованию пришелся не на апрель-май, как два года назад, а на март-апрель. Столь существенное сокращение выдачи в эти месяцы объясняется, прежде всего, ростом рыночных ставок после увеличения в марте ключевой ставки ЦБ, а также риск-политикой банков, которые продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан».