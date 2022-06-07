Больше 50 процентов взрослых жителей ХМАО привились от энцефалита

Клещи продолжают атаковать югорчан – так, по данным Роспотребнадзора на 2 июня, уже свыше двух тысяч жителей региона пострадали от укусов паукообразных. Это почти на половину больше, чем за аналогичный период 2022 года.

«Пострадали в черте городов, поселков - 34,2% всех обратившихся за медицинской помощью, на дачах, садовых участках - 31,2%, в лесу - 28,0%, завозные - 3,8%, на кладбищах - 1,3%, в парках и скверах - 1,1%, на набережных и пляжах - 0,4%. Завозные случаи произошли по пути из Омск, Ростов-на-Дону, Тюмень, Уват, Североуральск, Сочи, Тобольск, Стрежевой, Нижний Тагил, Екатеринбург, Башкортостан, Дагестан, Уватского района, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Саратовской, Новосибирской, Томской областей и Алтайского края», – заявили санврачи.

При этом план по вакцинации от клещевого энцефалита выполнен на 52,7 процентов. В прошлом году во время аналогичного периода данный показатель составлял всего 32 процента.