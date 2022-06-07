Программу экстремального вождения осваивают югорские полицейские

Сотрудники наружных подразделений полиции Югры осваивают программу экстремального вождения автомобиля. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, полицейские совершенствуют ряд навыков, включая экстренное маневрирование, развороты и торможение, объезд препятствий и экстремальную параллельную парковку. Стражей правопорядка обучают специально приглашенные профессиональные водители.

«Не остается без внимания инструкторов и повышение собранности стражей порядка на опасной дороге, прохождение препятствий и неровностей без ущерба для служебного автомобиля», - рассказали в пресс-службе, уточнив, что основная цель мероприятия — повышение безопасности процесса вождения как для самого водителя, так и для окружающих его людей.

Курсы экстремального вождения проходят сотрудники ГИБДД, полицейские водители автомобилей дежурной части, службы конвоирования и ППС.

Ранее сообщалось, что в Сургуте столкнулись автомобиль ДПС и вахтовый автобус НЕФАЗ. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель спецавтомобиля.