Ведущего ютуб-канала «Людской» Талеха Насибова и его подельников осудят в Нягани

В Нягани завершилось расследование уголовного дела в отношении скандально известного ютубера Талеха Насибова и двоих его подельников. Мужчины обвиняются в совершении нескольких преступлений: вымогательстве в крупном размере, применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры ХМАО и окружного СУ СКР.

По данным следствия, в период с 2019-го по 2021 год обвиняемые вымогали деньги у предпринимателей, а также у сотрудников администрации Нягани и директора муниципального учреждения под угрозой применения насилия и распространения ложной информации, порочащей их деловую репутацию.

«Кроме того, один из обвиняемых публично оскорбил сотрудника администрации Нягани при исполнении им своих должностных полномочий, а также высказал в его адрес угрозу применения насилия», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Помимо указанного, 30 июня 2021 года 29-летний и 31-летний обвиняемые организовали провокацию сотрудников правоохранительных органов, разместив перед входом в здание администрации города Нягань принадлежащий одному из них сгоревший автомобиль. После прибытия сотрудников полиции для пресечения нарушений общественного порядка, один из злоумышленников препятствовал эвакуации автомобиля, снимая происходящее на камеру мобильного телефона, а второй производил видеозапись из укрытия. После пресечения действий обвиняемых те, в целях сопротивления, применили насилие в отношении сотрудников полиции», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Насибову также вменяется то, что, находясь в изоляторе временного содержания в октябре 2021 года, он отказался выполнять требования пройти в камеру, а после попытки принудительного водворения ударил сотрудника полиции по лицу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Талех Насибов с 2017 года вел ютуб-канал «Людской». В своих материалах он резко высказывался о конкретных организациях и людях. Блогера задержали в июле 2021 года.