Полицейские завели дело на югорчанина после жалоб его земляков

Несколько жителей Когалыма пожаловались в полицию на своего 56-летнего земляка. В ходе проверки выяснилось, что мужчина «высказывал публично информацию, дискредитирующую деятельность Вооруженных Сил РФ», сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Представленный полицейскими материал рассмотрен в суде, югорчанин привлечен к административной ответственности в порядке ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе.

Ранее югорчан привлекали к ответственности по данной статье за комментарии, опубликованные в соцсетях. В большинстве случаев провинившимся назначались штрафы в размере 30–40 тыс. рублей.