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Жители Когалыма сдали земляка полиции за критику спецоперации

Полицейские завели дело на югорчанина после жалоб его земляков

Жители Когалыма сдали земляка полиции за критику спецоперации
pixabay.com

Несколько жителей Когалыма пожаловались в полицию на своего 56-летнего земляка. В ходе проверки выяснилось, что мужчина «высказывал публично информацию, дискредитирующую деятельность Вооруженных Сил РФ», сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Представленный полицейскими материал рассмотрен в суде, югорчанин привлечен к административной ответственности в порядке ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе.

Ранее югорчан привлекали к ответственности по данной статье за комментарии, опубликованные в соцсетях. В большинстве случаев провинившимся назначались штрафы в размере 30–40 тыс. рублей.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 250, комментариев: 0
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