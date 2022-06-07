17 новых заболевших коронавирусом выявили в Югре за сутки

В ХМАО за минувшие сутки выявлено 17 новых заболевших коронавирусом в 7 муниципалитетах. Большинство новых случаев в Нягани – 6, следом идут Сургут – 4 и Нижневартовск – 3. У всех новых пациентов наблюдаются только симптомы ОРВИ, уточнили в окружном оперативном штабе.

Новых смертей от ковида за сутки в Югре не зарегистрировано. За весь период, согласно официальным данным, в округе от инфекции умер 2 551 человек. Выздоровели за весь период 207 956 пациентов. Общее число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 210 830.