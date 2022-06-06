Наталья Комарова проведет прямую линию, посвященную охране окружающей среды

Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет прямую линию, посвященную вопросам окружающей среды. Вместе с гостями эфира она обсудит ход реализации экологических проектов в округе, изменения в природоохранном законодательстве и меры, которые принимаются для сохранения окружающей среды промышленными предприятиями.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, трансляция пройдет 10 июня в 12:00 в группе «Югра» и аккаунтах главы региона. Вопросы можно оставлять в этих же пабликах под соответствующими постами. Каждый поступивший запрос будет отработан специалистами отраслевых ведомств и Центром управления регионом, пообещали власти.

Ранее Наталья Комарова провела прямую линию, посвященную Дню защиты детей. Участники эфира обсудили действующие меры поддержки одаренных ребят и актуальные вопросы образования и науки.