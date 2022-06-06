2 лесных и 4 ландшафтных пожара ликвидировали спасатели в ХМАО с начала июня

Шесть пожаров в лесах ХМАО ликвидировали спасатели за пять дней июня. В их числе – 2 лесных пожара на площади 110,8 гектара и 4 ландшафтных пожара общей площадью 252 гектаров.

«Причиной потушенных возгораний стали грозовые разряды», - уточнили в пресс-службе окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

По данным ведомства, на сегодня действующих лесных пожаров и неконтролируемых ландшафтных возгораний в округе нет. Всего с Югре с начала пожароопасного сезона ликвидировали 11 лесных пожаров площадью 547,8 гектара и 47 ландшафтных возгораний площадью 4968,3 гектара.