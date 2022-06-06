16+
Логотип Сиапресс
USD  61,9659   EUR  65,9191  

Новости

Больше новостей
Вы следите за судьбой проекта НТЦ в Сургуте?
Комментировать
0
Строительство нового ж/д вокзала в ближайшие годы в Сургуте реально?
Комментировать
0
Вам понятна нынешняя пенсионная система с ее баллами и накопительной частью пенсии?
Комментировать
0
Каким должен быть размер индексации пенсий?
Комментировать
0
Какое название для центральной площади Сургута вам нравится больше всего?

Купеческая площадь 4.1%

Площадь На семи ветрах 10.7%

Площадь Дружбы народов 2%

Площадь Единства 9.6%

Площадь Молодежи 5.1%

Площадь России 2%

Площадь Света 12.7%

Площадь Черного Лиса 10.7%

Университетская площадь 43.1%

Всего голосов: 197

Комментировать
0
Больше опросов

Грозы «подожгли» леса в Югре

2 лесных и 4 ландшафтных пожара ликвидировали спасатели в ХМАО с начала июня

Грозы «подожгли» леса в Югре
pixabay.com

Шесть пожаров в лесах ХМАО ликвидировали спасатели за пять дней июня. В их числе – 2 лесных пожара на площади 110,8 гектара и 4 ландшафтных пожара общей площадью 252 гектаров.

«Причиной потушенных возгораний стали грозовые разряды», - уточнили в пресс-службе окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

По данным ведомства, на сегодня действующих лесных пожаров и неконтролируемых ландшафтных возгораний в округе нет. Всего с Югре с начала пожароопасного сезона ликвидировали 11 лесных пожаров площадью 547,8 гектара и 47 ландшафтных возгораний площадью 4968,3 гектара.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:48, просмотров: 95, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Мэрия Сургута прокомментировала инцидент с трубой, из которой якобы сливают отходы в Обь 789
  2. Рыбаки из ЯНАО поймали в озере пиранью 773
  3. Одна из стоматологий Сургута получила дополнительные машиноместа 680
  4. В Югре могут создать два природных памятника 616
  5. За весь период 576 жителей Югры заболели омикроном 599
  6. ХМАО и двум другим регионам выделят дополнительные средства на выплаты детям 574
  7. Роскошь и только – 2 // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 573
  8. Самолет Utair столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Сургута 507
  9. Водитель легковушки скончался после столкновения с «КамАЗом» в Нефтеюганском районе 232
  10. ​В Югре стало меньше вакансий в автобизнесе и финансовой сфере 160
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 6925
  2. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 2884
  3. Старики и дети 2618
  4. Семь сургутян стали жертвами лжемогильщиков 2524
  5. На югорчанина с «Пауком» завели уголовное дело 2106
  6. ​Автомобиль со знаком Z остался без стекла в Сургуте 2029
  7. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 1992
  8. ​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело 1909
  9. В Ханты-Мансийске выпал летний снег 1626
  10. Крещеного голубя заметили в сургутском парке // ФОТОФАКТ 1606
  1. Имя им — легион 9931
  2. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 6925
  3. ​Из адидаса в абибас 5429
  4. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 5218
  5. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 4525
  6. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 4040
  7. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 3948
  8. Лужайки кончились 3750
  9. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3591
  10. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 3343

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика