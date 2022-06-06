Смертельное ДТП произошло на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск»

В субботу, 4 июня, на 578 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки. По предварительной информации, 49-летний мужчина выехал на «встречку», где столкнулся с «КамАЗом».

«Водитель, управляя автомобилем «Great Wall», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с транспортным средством «КамАЗ», под управлением 60-летнего мужчины. После чего осколками автомобиля повреждено транспортное средство «Ивеко», движущееся позади КамАЗа. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за выходные в Югре зарегистрировали шесть ДТП, в которых один человек скончался, а также девять – получили травмы, в том числе два несовершеннолетних пассажира.