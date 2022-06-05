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Родителям Югры напомнили, как правильно собирать ребенка в лагерь

Санврачи ХМАО дали несколько советов о том, как собирать детей при поезде в лагерь

Родителям Югры напомнили, как правильно собирать ребенка в лагерь
Фото: pexels.com

Санврачи Югры напомнили жителям региона, как правильно собирать ребенка при поездке в лагерь, и о каких правилах стоит напомнить. Советы представлены в следующем списке:

1.Составьте полный список вещей, которые ваш ребенок берет в лагерь, в двух экземплярах (один положите в чемодан, второй оставьте для себя). Список должен быть понятен ребенку.

2.Количество вещей, которые вы планируете дать ребенку с собой, необходимо рассчитать на смену в днях;

3. Сделайте багаж своего ребенка узнаваемым для него. Подпишите или выделите каким-либо другим способом багаж своего ребенка, чтобы он мог легко опознать его среди чемоданов и рюкзаков других детей.

4.Если вы даете ребенку с собой в поездку технику (телефоны, смартфоны, ноутбуки, планшеты, плееры и др.), то лучше, если она будет недорогостоящей, так как ребенок может ее потерять.

5.Перед поездкой в лагерь проведите с ребенком беседу, что ему предстоит жить с другими детьми, и напомнить о правилах совместного проживания. О соблюдении элементарных правил гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки до и после еды, а также после посещения туалета, одежду держать в чистоте. Объясните ребенку, что индивидуальные предметы личной гигиены – зубные щетки, полотенца, использовать только свои и другим не давать, и не пользоваться чужими вещами.

6.Не рекомендуется давать или передавать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся продукты.

7.В условиях сохранённых рисков распространения новой коронавирусной инфекции родителям необходимо еще более внимательно относиться к здоровью детей и не отправлять в лагерь ребенка с симптомами заболевания.


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Сегодня в 12:04, просмотров: 24, комментариев: 0

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