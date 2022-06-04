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​Число умерших от ковида в ХМАО достигло 2 550 человек

25 новых заболевших коронавирусом выявлено в Югре за сутки

​Число умерших от ковида в ХМАО достигло 2 550 человек
pixabay.com

За последние сутки в ХМАО выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом в 9 муниципалитетах. Из них в Сургуте – 7, Нижневартовске и Нягани – по 4, Сургутском районе – 3, Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе – по 2, Нефтеюганске, Югорске и Октябрьском районе – по 1. У семи новых заболевших диагностирована пневмония, у 18 наблюдаются симптомы ОРВИ, сообщили в окружном оперативном штабе.

Также за сутки в Югре от коронавируса умер один пациент. Общее число жертв инфекции в округе достигло 2 550 человек. Выздоровели за весь период 207 894 пациента. Активными остаются 328 случаев заражения ковидом.


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Сегодня в 12:09, просмотров: 106, комментариев: 0

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