Организаторы реалити-шоу «Тайга» заменили участника из-за разглашения секретной информации

Один из участников реалити-шоу «Тайга. Территория выживания» дисквалифицирован за разглашение секретной информации. Он обнародовал данные о том, что вошел в основной состав участников шоу, а по условия проекта делать этого нельзя, сообщили организаторы на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Участника уведомили о дисквалификации и его место в проекте занял человек из резервного состава», - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что сделали это в назидание другим участникам реалити-шоу: «правила проекта написаны не просто "чтобы было"».

О запуске реалити-шоу «Тайга. Территория выживания» стало известно в мае. Съемки пройдут в августе в Кондинском районе ХМАО. Участникам проекта предстоит провести 5 дней в условиях дикой природы без связи с цивилизацией. Главный приз – 100 тыс. рублей.