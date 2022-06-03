16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Вы следите за судьбой проекта НТЦ в Сургуте?
Комментировать
0
Строительство нового ж/д вокзала в ближайшие годы в Сургуте реально?
Комментировать
0
Вам понятна нынешняя пенсионная система с ее баллами и накопительной частью пенсии?
Комментировать
0
Каким должен быть размер индексации пенсий?
Комментировать
0
Снос ж/д вокзала в Сургуте — это...
Комментировать
0
Какое название для центральной площади Сургута вам нравится больше всего?
Комментировать
0
Больше опросов

Болтливого югорчанина выгнали из реалити-шоу «Тайга»

Организаторы реалити-шоу «Тайга» заменили участника из-за разглашения секретной информации

Болтливого югорчанина выгнали из реалити-шоу «Тайга»
"Тайга. Территория выживания" / vk.com

Один из участников реалити-шоу «Тайга. Территория выживания» дисквалифицирован за разглашение секретной информации. Он обнародовал данные о том, что вошел в основной состав участников шоу, а по условия проекта делать этого нельзя, сообщили организаторы на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Участника уведомили о дисквалификации и его место в проекте занял человек из резервного состава», - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что сделали это в назидание другим участникам реалити-шоу: «правила проекта написаны не просто "чтобы было"».

О запуске реалити-шоу «Тайга. Территория выживания» стало известно в мае. Съемки пройдут в августе в Кондинском районе ХМАО. Участникам проекта предстоит провести 5 дней в условиях дикой природы без связи с цивилизацией. Главный приз – 100 тыс. рублей.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 11:28, просмотров: 158, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутянам запретили купаться в городских водоемах, а отдохнуть на берегу разрешили 937
  2. ​СМИ: в Нягани в квартире нашли гранату, жильцов дома эвакуировали 868
  3. ​Ветер в Сургуте не утихнет 684
  4. Салют над Мангазеей 631
  5. Югорчанке грозит штраф за нападение на пенсионера 625
  6. Очередной рыбак утонул в ХМАО 624
  7. В каких югорских городах живет больше всего злостных алиментщиков, выяснили приставы 544
  8. Волонтеры Сургута благоустроили могилы ветеранов 543
  9. От 50 тысяч до миллиона. Вартовчане оценили стоимость комфортной жизни 497
  10. ​Сбер ожидает роста заявок на образовательные кредиты под 3% годовых 449
  1. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 3228
  2. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 2582
  3. Старики и дети 2381
  4. Семь сургутян стали жертвами лжемогильщиков 2165
  5. Покусавшие югорчан клещи оказались заражены энцефалитом и эрлихиозом 1848
  6. На югорчанина с «Пауком» завели уголовное дело 1805
  7. ​Автомобиль со знаком Z остался без стекла в Сургуте 1729
  8. «Человечество научилось бороться с гриппом при помощи вакцинации, то же самое будет с коронавирусом» 1686
  9. ​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело 1626
  10. ​Пенопластовая река, или Экологическая катастрофа на Бардаковке, часть 2 1625
  1. Имя им — легион 9704
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 8702
  3. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5878
  4. ​Из адидаса в абибас 5104
  5. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 4964
  6. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 3896
  7. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 3825
  8. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 3738
  9. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3410
  10. Лужайки кончились 3397

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика