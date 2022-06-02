Авиалесоохрана дала прогноз пожарной опасности в ХМАО в июне

В июне в восточной части ХМАО ожидается превышение среднемноголетних параметров пожарной опасности. Об этом сообщила федеральная Авиалесоохрана, которая разработала предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России в первом летнем месяце.

Пожароопасный сезон действует в Югре с 22 апреля. За этот период в регионе ликвидировали 10 лесных пожаров на площади 522,8 гектара. Причиной возгораний в шести случаях стали грозовые разряды, еще четыре возникли по вине местного населения, отметили в пресс-службе окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

Также за указанный период в ХМАО произошло 44 ландшафтных пожара общей площадью 4783,3 гектара. Большинство возгораний (93%) также возникли по вине человека.