Сургут и Нижневартовск возглавили топ городов ХМАО по числу должников по алиментам

Югорские приставы составили топ городов региона, где проживает больше всего должников по алиментам. Своеобразный антирейтинг возглавил Сургут, где, по оценке регионального УФССП, проживает 2 160 должников. На втором месте оказался Нижневартовск - 1 718 должников, на третьем Нефтеюганск - 1 199 злостных алиментщиков.

Меньше всего недобросовестных родителей проживает в Покачах (73), Лянторе (176) и Урае (181).

«Среднестатистический неплательщик алиментов в ХМАО — это мужчина в возрасте от 35 до 45 лет с низким уровнем ответственности, не желающий исполнять свои родительские обязательства. Чаще всего этот человек не трудоустроенный, не имеющий постоянной работы или скрывающий источник заработка. Среди таких недобросовестных родителей в розыске находится 635 мужчин и 57 женщин», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего в Югре проживает 11,5 тыс. должников. Из них 87% - это мужчины и 13% - женщины.

Ранее челябинские приставы выяснили, что больше всего неплательщиков алиментов встречается среди рожденных весной и летом. Самыми безответственными родителями оказались «тельцы», «раки» и «близнецы».