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​СМИ: в Нягани в квартире нашли гранату, жильцов дома эвакуировали

Жилой дом оцепили в Нягани из-за гранаты, узнали журналисты

​СМИ: в Нягани в квартире нашли гранату, жильцов дома эвакуировали
pixabay.com

В квартире одного из домов Нягани обнаружили гранату, жильцов двух подъездов эвакуировали, сообщает портал 86.ru со ссылкой на жительницу дома. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Жительница дома рассказала журналистам, что гранату обнаружили в квартире, где проживает пара 30–35 лет с грудным ребенком. Предположительно, они переехали в это жилье меньше года назад.

По словам женщины, людей эвакуировали из квартир минимум на 5–6 часов, а взрывное устройство «куда-то поместили и накрыли колпаком». По данным издания, Следственный комитет и полицейские ждут прибытия специальной группы по разминированию из Ханты-Мансийска.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 53, комментариев: 0

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