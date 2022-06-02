Суд рассмотрит уголовное дело об убийстве и поджоге дома в Игриме

Следователи Березовского района завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя поселка Игрим. Он обвиняется в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 7 сентября 2021 года в одном из домов по ул. Спортивная. По версии следствия, пьяный мужчина находился в квартире 63-летнего знакомого. После того, как хозяин жилища попытался выставить гостя из своего жилища, тот повалил его на пол и сдавил шею электрическим проводом.

«После того, как хозяин квартиры перестал подавать признаки жизни обвиняемый, с целью сокрытия следов преступления, поджег квартиру и покинул место происшествия», - отметили в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования обвиняемый вину не признал, но следователям удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.