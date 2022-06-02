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Югорским выпускникам пригрозили уголовной ответственностью

Школьникам ХМАО пригрозили лишением свободы за «шалости» во время экзаменов

Югорским выпускникам пригрозили уголовной ответственностью
pixabay.com

Югорских школьников предупредили об уголовной ответственности за «террористические» звонки на телефоны ЕДДС или правоохранительных органов. Такое нередко происходит в период сдачи выпускных экзаменов, отметили в телеграм-канале «Нижневартовск | Официально».

«Многие воспринимают подобные случаи как невинную детскую шалость. Однако за подобные сообщения предусмотрена административная и уголовная ответственность», - говорится в сообщении канала.

Власти напомнили, что статья 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) предусматривает:

- наказание в виде штрафа (от 200 тысяч рублей);

- принудительные работы либо ограничение/лишение свободы. При поступлении заведомо ложного сообщения экстренные службы города выезжают на место, проводят эвакуацию людей и оперативно-розыскные мероприятия.

Также школьникам следует помнить, что уголовная ответственность в данном случае наступает с 14 лет. Если злоумышленник не достиг этого возраста, то экономические расходы от выезда экстренных служб несут его родители.


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Сегодня в 12:33, просмотров: 94, комментариев: 0

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