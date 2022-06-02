6-летняя девочка попала под колеса мотоцикла в Нягани

В Нягани накануне, 1 июня, в ДТП с мотоциклистом пострадала 6-летняя девочка. Авария произошла в одном из дворов города. По данным окружной Госавтоинспекции, 17-летний водитель мотоцикла «Стелс», не имеющий водительских прав, сбил ребенка, переходившего проезжую часть. В результате аварии девочка получила травмы.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 4 ДТП, в который 4 человека получили травмы. Также сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей в состоянии опьянения, 2 – за отказ от прохождения освидетельствования и 5 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 39 водителей и 32 - за нарушение правил перевозки детей.