В Сургуте прошел Кубок Губернатора Югры по интеллектуальным играм

Очередной интеллектуальный сезон завершен в Югре. Финальным аккордом стал Кубок Губернатора по интеллектуальным играм, который впервые за два года прошел исключительно в очном формате – до этого из-за пандемии он был либо полностью в онлайне, либо в комбинированном режиме.

В Кубке приняли участие 22 сильнейшие команды региона. Все они получили прямые приглашения по итогам соревновательных заслуг в течение осени-зимы 2021 года и весны 2022 года. Чемпионов выявили в пяти интеллектуальных дисциплинах: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Мультиигры», «Эрудит-квартет» и «Своя игра». Почетным гостем и ведущим стал бывший игрок и капитан элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель Малой хрустальной совы Андрей Супранович.

По сумме набранных во всех дисциплинах очков обладателем Кубка Губернатора Югры и статуса абсолютного чемпиона автономного округа по интеллектуальным играм стала сургутская команда «Ум-до-дыр».

Весь интеллектуальный сезон провели РОО «Югорский интеллектуальный клуб» и АНО «Интеллектуальный клуб» при поддержке гранта губернатора Югры.