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Югорчанин расстрелял дорожный знак из пистолета

Жителя Когалыма осудят за стрельбу из травматического пистолета с балкона

Югорчанин расстрелял дорожный знак из пистолета
СУ СКР по ХМАО

Следователи Когалыма завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Он обвиняется в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел 13 апреля. По версии следствия, обвиняемый, находясь на балконе квартиры одного из домов по ул., Комсомольской, не менее десяти раз выстрелил из пневматического пистолета в направлении дорожного знака. Мужчина напугал гуляющих рядом детей и «создал угрозу причинения вреда их здоровью», считают в СК.

На время следствия обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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Сегодня в 16:04, просмотров: 90, комментариев: 0

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