Режим ЧС ввели в деревне Саранпауль ХМАО, где река затопила более 40 участков и домов

В деревне Саранпауль Березовского района затопило семь жилых домов и более 30 земельных участков. Местные власти ввели в населенном пункте режим ЧС. Об этом следует из постановления, опубликованного на сайте администрации сельского поселения. Информацию также подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

«Подтоплено 37 земельных участков и семь жилых домов. Все жители подтопленных домов разместились у родственников. В готовности у нас пункт временного размещения на базе средней школы», - сказал представитель ведомства «Интерфаксу».

По его словам, сейчас уровень воды в реке Ляпин составляет 1147 сантиметров, за последние сутки вода ушла на 24 сантиметра.