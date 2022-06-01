УФНС ХМАО возглавил Михаил Бирюк из Челябинска

УФНС России по ХМАО возглавил Михаил Бирюк, который до этого в течение семи лет руководил налоговой службой в Челябинской области. Информация о назначении опубликована на официальном сайте налоговой инспекции Югры.

«Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2022 № 929 л/с Михаил Михайлович Бирюк с 01 июня 2022 года назначен на должность руководителя УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре», — сообщается на сайте.

Михаил Бирюк родился в 1969 году в Челябинске. Имеет два высших образования. В налоговых органах работает с 1993 года. Начинал трудовой путь с должности налогового инспектора, в 2015 году занял пост руководителя УНФС России по Челябинской области.