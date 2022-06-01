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Налоговая служба ХМАО получила нового руководителя

УФНС ХМАО возглавил Михаил Бирюк из Челябинска

Налоговая служба ХМАО получила нового руководителя
УНФС по ХМАО

УФНС России по ХМАО возглавил Михаил Бирюк, который до этого в течение семи лет руководил налоговой службой в Челябинской области. Информация о назначении опубликована на официальном сайте налоговой инспекции Югры.

«Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2022 № 929 л/с Михаил Михайлович Бирюк с 01 июня 2022 года назначен на должность руководителя УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре», — сообщается на сайте.

Михаил Бирюк родился в 1969 году в Челябинске. Имеет два высших образования. В налоговых органах работает с 1993 года. Начинал трудовой путь с должности налогового инспектора, в 2015 году занял пост руководителя УНФС России по Челябинской области.


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Сегодня в 14:19, просмотров: 99, комментариев: 0

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