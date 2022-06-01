39 новых случаев коронавируса выявлено в Югре за сутки

В ХМАО за последние сутки выявлено 39 новых заболевших коронавирусом, днем ранее было 15. Новые случаи заражения зафиксированы в 8 муниципалитетах округа, в том числе в Нижневартовске – 17, Кондинском районе – 6, Ханты-Мансийске – 5 и Сургуте – 4.

«На момент выявления у 33 наблюдались признаки ОРВИ, у 6 зафиксирована пневмония», - отметили в региональном оперштабе.

Также за сутки в Югре от коронавируса умер один пациент. За весь период пандемии жертвами инфекции в округе стали 2 548 человек. Выздоровели за сутки 35 пациентов, за весь период – 207 800.