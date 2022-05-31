34 тысячи микрозаймов получили югорчане в апреле

В апреле количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составило в ХМАО 34 039 единиц. По сравнению с мартом это число сократилось на 9,5% (было 37 604 единицы). Об этом следует из исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России в апреле было выдано 1,9 млн микрозаймов. Падение по сравнению с мартом составило 19,7%. Самую серьезную динамику снижения количества выданных займов «до зарплаты» продемонстрировали Омская область (-14%), Приморский край (-12,2%), Иркутская (-12,2%) и Волгоградская (-12,0%) области.

«Выдача в сегменте микрозаймов сокращается уже пятый месяц подряд. При этом в апреле данное снижение существенно ускорилось. Вместе с тем можно констатировать, что сегмент микрозаймов в марте-апреле сократился, но не так серьезно, как банковское кредитование, на выдачи в котором, прежде всего, повлиял рост ставок в результате санкционного давления», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.