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​В Югре ищут инициативных и активных женщин для большой образовательной программы

В Югре начался прием заявок на программу «Женщина-лидер»

​В Югре ищут инициативных и активных женщин для большой образовательной программы
Фото pixabay.com

С 30 мая начался прием заявок на участие в образовательной программе «Женщина-лидер». Ее проводит мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в УрФО. Как сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, одним из инициатором проведения этой программы была Наталья Комарова, и партнером выступает Фонд общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров». Заявку можно подать на сайте ЖенщинаЛидер.рф до 30 июня, а сама программа запланирована на август-декабрь в смешанном онлайн- и оффлайн-формате.

Цель программы – развитие личностных и управленческих компетенций, запуск социально-ориентированных проектов от участниц, а также объединение женщин-лидеров в неформальное сообщество. «Мы видим среди активных женщин-управленцев большой запрос на дополнительное образование – знаний, которые сейчас нужны в современном мире, в регионах России. Все больше женщин хотят быть эффективными, владеть всеми современными инструментами лидера. И наша программа помогает получить знания, необходимые для успеха и развития», – комментирует проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

На Урале центром программы «Женщина-лидер» станет Югра. «Для нас образовательная программа это в том числе инструмент разработки тех самых ключевых инициатив, которые будут предложены самими жителями и одновременно пройдут тестирование экспертами на жизнеспособность и реализуемость. Эти инициативы смогут впоследствии работать не только на развитие региона, Уральского федерального округа, но и в перспективе, возможно, и страны. Для нас это очень важная составляющая программы – увидеть тот запрос, который сформирован здесь и сейчас активными женщинами», – отметила директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова.

Она также напомнила, что в Югре отлично развита система грантовой поддержки социальных проектов, и по ходу обучения в программе «Женщина-лидер» будет работать проектная мастерская по разработке новых инициатив.


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