Чиновники Сургутского района нашли виновных за ошибки в баннере о войне

Шесть должностных лиц наказали в Сургутском районе за ошибку в баннере о войне, размещенном на заборе муниципального учреждения в поселении Барсово. Ответственные за баннер ошиблись в дате начала Великой Отечественной войны – вместо 1941 годf указали 1940-й.

Как сообщили в реготделении ОНФ, баннер появился накануне Дня Победы рядом с культурно-досуговым учреждением, в котором проводились торжественные мероприятия по чествованию ветеранов. «Висел он до тех пор, пока не возмутилась общественность: «Куда смотрят чиновники и деятели культуры, неужели среди них вообще нет грамотных?», - говорится в посте общественников в соцсети «ВКонтакте».

Руководитель югорского ОНФ Виктор Снисаренко увидел в размещении баннера с ошибкой «неуважительное отношение к великому историческому прошлому народов России». «Также это свидетельство халатного отношения, к своим обязанностям исполнителей и отсутствия контроля со стороны администрации поселения и района», — заявил Снисаренко.

По его обращению администрация Сургутского района провела служебную проверку. Из ответа чиновников следует, что «прямого умысла на искажение памятной даты в действиях участников инцидента не установлено». Тем не менее за допущенную некомпетентность шестерых должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, одного специалиста понизили в должности.