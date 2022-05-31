43 ландшафтных возгорания потушили пожарные в Югре с начала сезона

8 лесных пожаров площадью 357 га и 43 ландшафтных (природных) возгорания площадью 4716,3 га ликвидировали в Югре с начала пожароопасного сезона. В их тушении были задействованы силы и средства Авиалесоохраны Югры, сообщили в пресс-службе окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

«По состоянию на 09:00 31 мая, на территории автономного округа действующие лесные и ландшафтные пожары отсутствуют», - говорится в сообщении.

В округе сегодня прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности, добавили в ведомстве.

Пожароопасный сезон начался в ХМАО 22 апреля. В этот период жителям необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. За их нарушения грозит административная и уголовная ответственность.