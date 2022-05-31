16+
Логотип Сиапресс
USD  63,0975   EUR  64,7170  

Новости

Больше новостей
Снос ж/д вокзала в Сургуте — это...
Комментировать
0
Какое название для центральной площади Сургута вам нравится больше всего?
Комментировать
0
Больше опросов

​8 лесных пожаров произошло в ХМАО с начала сезона

43 ландшафтных возгорания потушили пожарные в Югре с начала сезона

​8 лесных пожаров произошло в ХМАО с начала сезона
pixabay.com

8 лесных пожаров площадью 357 га и 43 ландшафтных (природных) возгорания площадью 4716,3 га ликвидировали в Югре с начала пожароопасного сезона. В их тушении были задействованы силы и средства Авиалесоохраны Югры, сообщили в пресс-службе окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

«По состоянию на 09:00 31 мая, на территории автономного округа действующие лесные и ландшафтные пожары отсутствуют», - говорится в сообщении.

В округе сегодня прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности, добавили в ведомстве.

Пожароопасный сезон начался в ХМАО 22 апреля. В этот период жителям необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. За их нарушения грозит административная и уголовная ответственность.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:29, просмотров: 99, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На югорчанина с «Пауком» завели уголовное дело 1338
  2. ​Автомобиль со знаком Z остался без стекла в Сургуте 1314
  3. Старики и дети 869
  4. Пенсии россиян подрастут с 1 июня 778
  5. Завод в Сургуте за летний сезон может выпустить асфальта на 200 километров трасс 722
  6. ​Югра вошла в топ федерального рейтинга по благосостоянию семей 636
  7. Utair объявил о новых направлениях из Красноярска 600
  8. Заядлые курильщики в Югре чаще всего встречаются среди курьеров 559
  9. В Нижневартовске вот-вот начнется летняя оздоровительная кампания 551
  10. ​«Мы вышли за пределы привычного функционала» 466
  1. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 4218
  2. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3196
  3. ​Югорчанам пообещали аномальную жару 3187
  4. ​Инсайд: Лариса Белоцерковцева покинула перинатальный центр 3072
  5. Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 2847
  6. ​Стирание истории 2654
  7. Лужайки кончились 2374
  8. В Сургуте построят новый ж/д вокзал на месте старого 2341
  9. «Горсвет», «Комбинат школьного питания» и хлебозавод Сургута приватизируют 1976
  10. ​Сбербанк впервые запустил ипотечную программу без первоначального взноса 1949
  1. Имя им — легион 9466
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 8384
  3. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5695
  4. ​Остановить вечный двигатель 5487
  5. ​Ледоход в Сургуте начался 4944
  6. ​Из адидаса в абибас 4761
  7. ​Арктика: вахта человеческих судеб 4506
  8. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 4218
  9. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 3945
  10. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 3622

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика