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​Молодой мужчина из Мегиона найден погибшим после недели поисков

Спасатели нашли тело 31-летнего мужчины после недели поисков на реке в Мегионе

​Молодой мужчина из Мегиона найден погибшим после недели поисков
группа "Азимут" / vk.com

Тело 31-летнего Эльвина Асланова из Мегиона найдено после недели поисков на реке Мега.

«Найден. Погиб», - сообщили в группе «Азимут», занимающейся поиском пропавших людей.

По данным «Центроспаса-Югория», тело мужчины обнаружили вечером 30 мая, после чего передали сотрудникам полиции.

Поиски Эльвина Асланова проходили в течение недели на Меге в районе Мегиона, поскольку камеры видеонаблюдения зафиксировали, что мужчина упал с моста в реку. В поисках участвовали спасатели и волонтеры. За все время они прошли более 500 км правого и левого берегов рек Мега и Оби, водолазы обследовали 1,8 тыс. кв. м. речного дна, при помощи специальных инструментов произвели траление дна реки на месте происшествия.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 29, комментариев: 0

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