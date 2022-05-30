Самолеты Utair полетят из Красноярска в Нижневартовск и Ханты-Мансийск

Utair расширяет географию полетов из Красноярска. В июне самолеты авиакомпании начнут летать по четырем новым направлениям: в Братск, Нижневартовск, Омск и Ханты-Мансийск. Об этом сообщает пресс-служба Utair.

«Наличие новых прямых рейсов из Красноярска позволит пассажирам максимально сократить время в пути во время своих путешествий. До Братска, Омска и Нижневартовска можно будет добраться менее чем за 3 часа, а до Ханты-Мансийска — всего за 3,5 часа», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Ранее сообщалось, что в мае Utair возобновил еженедельные полеты по маршруту Тюмень — Ереван. Также авиакомпания продолжает ежедневно летать в столицу Армении из Сочи и Москвы.