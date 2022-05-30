ХМАО занял седьмое место в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей

Югра вошла в топ-10 рейтинга по уровню благосостояния семей по итогам 2021 года, сообщают «РИА Новости». В рейтинге регионов округ занял 7 место.

Аналитики вычли из средней зарплаты по региону минимальные расходы. Потенциальный остаток у семьи с двумя детьми составил 65 тыс. рублей, с одним ребенком - 78,2 тыс.

Рейтинг возглавил Ямал. После минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми здесь остается чуть более 100 тысяч рублей. Следом за Ямалом идут Москва и Санкт-Петербург. Последние строчки с результатом менее 8,5 тысячи рублей занимают Чеченская и Кабардино-Балкарская республики.