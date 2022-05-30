Врачи в Сургуте борются за жизнь выпавших из окон детей

Врачи Сургутской травмбольницы борются за жизнь двух маленьких детей, выпавших из окон квартир. Дети поступили в больницу с тяжелыми сочетанными травмами, сообщили в пресс-службе медучреждения.

10 мая госпитализировали 2-летнего мальчика, выпавшего из окна 5 этажа в Сургуте. У ребенка был травматический шок 3-й степени, ушибы и размозжение внутренних органов, многочисленные переломы. В общей сложности за время лечения мальчик перенес 7 операций.

«Из-за количества и тяжести полученных травм маленький пациент три недели провел в реанимационном отделении под круглосуточным наблюдением медперсонала и только накануне был переведен в обычную палату детского ортопедо-травматологического отделения. Мальчик продолжает восстанавливаться и получать необходимую медицинскую помощь», - уточнили в пресс-службе медучреждения.

В нейрохирургическом детском отделении восстанавливается 4-летняя девочка из Сингапая, выпавшая из окна 2 этажа частного дома. Ее госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой, в том числе с переломами свода черепа, позвоночника и грудных позвонков, внутримозговым кровоизлиянием и ушибом легких. Девочка выздоравливает хорошими темпами, уточнили в больнице.

В сургутской травме подчеркнули, что падения детей из окон происходят каждый год. По тяжести полученных увечий эти травмы занимают одно из первых мест.

В больнице напомнили простые правила, позволяющие предотвратить беду: