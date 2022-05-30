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Двое детей выпали из окон в ХМАО: у них множественные переломы и ушибы

Врачи в Сургуте борются за жизнь выпавших из окон детей

Двое детей выпали из окон в ХМАО: у них множественные переломы и ушибы
pixabay.com

Врачи Сургутской травмбольницы борются за жизнь двух маленьких детей, выпавших из окон квартир. Дети поступили в больницу с тяжелыми сочетанными травмами, сообщили в пресс-службе медучреждения.

10 мая госпитализировали 2-летнего мальчика, выпавшего из окна 5 этажа в Сургуте. У ребенка был травматический шок 3-й степени, ушибы и размозжение внутренних органов, многочисленные переломы. В общей сложности за время лечения мальчик перенес 7 операций.

«Из-за количества и тяжести полученных травм маленький пациент три недели провел в реанимационном отделении под круглосуточным наблюдением медперсонала и только накануне был переведен в обычную палату детского ортопедо-травматологического отделения. Мальчик продолжает восстанавливаться и получать необходимую медицинскую помощь», - уточнили в пресс-службе медучреждения.

В нейрохирургическом детском отделении восстанавливается 4-летняя девочка из Сингапая, выпавшая из окна 2 этажа частного дома. Ее госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой, в том числе с переломами свода черепа, позвоночника и грудных позвонков, внутримозговым кровоизлиянием и ушибом легких. Девочка выздоравливает хорошими темпами, уточнили в больнице.

В сургутской травме подчеркнули, что падения детей из окон происходят каждый год. По тяжести полученных увечий эти травмы занимают одно из первых мест.

В больнице напомнили простые правила, позволяющие предотвратить беду:

  • открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребёнок находится под присмотром;
  • во время проветривания открывайте фрамуги и форточки, а если вы открываете створку окна целиком, то не надо распахивать её больше, чем на десять сантиметров (для этого существуют специальные ограничители);
  • не разрешайте ребёнку выходить на балкон без сопровождения взрослых;
  • никогда не оставляйте спящего ребёнка одного в квартире, малыш может проснуться и сразу же подбежать к открытому окну;
  • отодвиньте от окон всю мебель, включая кровати;
  • не показывайте ребёнку, как открывается окно: чем позднее он научится это делать, тем безопаснее для него будет находиться в квартире;
  • не учите ребёнка подставлять под ноги стулья и табуретки, чтобы выглядывать в окно;
  • не надейтесь на москитные сетки, их крепления ненадёжны и не выдержат вес ребёнка;
  • не оставляйте маленького ребенка одного в квартире. Чувствуя страх, он может выглядывать с балкона или из окна, надеясь поскорее увидеть родителей, что может привести к падению.

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Сегодня в 12:45, просмотров: 178, комментариев: 0

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