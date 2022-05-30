Два югорчанина отправились в Казахстан ради фильма Marvel

Павел и Юлия из Югры поделились опытом поездки в Казахстан ради просмотра недоступного в России фильма Marvel. Они потратили 13 тысяч рублей, преодолели почти тысячу километров, чтобы насладиться кино на большом экране, рассказали путешественники корреспонденту URA.RU.

«Нас вдохновила история мужчины из Екатеринбурга, который поехал в Узбекистан ради фильма про Бэтмена. Мы же решили отправиться в Петропавловск, чтобы посмотреть «Доктор Стрендж. В мультивселенной безумия», – поделилась девушка.

Кроме того, это не последнее их кинопутешествие. Пара уже запланировала поездку на следующий фильм.