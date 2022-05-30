22 новых заболевших коронавирусом выявили в Югре за сутки

В ХМАО за последние сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом в 9 муниципалитетах. Из них 5 – в Нижневартовске, 4 – Сургуте и Нягани, 3 – Кондинском районе, 2 – Ханты-Мансийском районе, по 1 – Ханты-Мансийске, Радужном, Когалыме и Советском районе. У 20 заболевших наблюдаются симптомы ОРВИ, у 2 – пневмония, уточнили в окружном оперштабе.

Новых смертей от ковида за сутки не зафиксировано. За весь период пандемии жертвами инфекции в округе, по официальным данным, стали 2 547 человек. Выздоровели за весь период 207 743 пациента. 350 случаев заболевания остаются активными.