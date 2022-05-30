В ХМАО водитель маршрутки выплатит денежные средства потерпевшей в ДТП

В Советском районе на водителя маршрутки обязали выплатить потерпевшей в ДТП 17-летней девушке один миллион рублей. Ранее в целях защиты прав несовершеннолетней Югорский межрайоный прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда.

«Установлено, что 07.01.2022 на участке автомобильной дороги по направлению г. Югорск - г. Советский, водитель маршрутного транспортного средства не выбрал безопасную дистанцию, допустил столкновение с попутным транспортным средством, осуществляющим вывоз снега. В результате ДТП 17-летней девочке причинены тяжкие телесные повреждения, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ», – рассказали в прокуратуре Югры.

На сегодняшний день исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.