16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Какое название для центральной площади Сургута вам нравится больше всего?
Комментировать
0
Больше опросов

1,4 тысячи девятиклассников ХМАО сдали ОГЭ по иностранному языку

ЕГЭ по химии оказался популярнее экзамена по литературе среди югорских выпускников

1,4 тысячи девятиклассников ХМАО сдали ОГЭ по иностранному языку
pixabay.com

В ХМАО продолжается проведение ОГЭ и ЕГЭ. Свыше 18,6 тыс. выпускников 9 классов уже приняли участие в экзамене по математике. Английский в качестве ОГЭ выбрали около 1,4 тыс. девятиклассников, сообщили в пресс-службе окружного департамента образования.

Самым популярным экзаменом по выбору среди учащихся девятых классов стал ОГЭ по обществознанию. Он прошел 27 и 28 мая. Участие в нем приняли около 11 тыс. школьников.

Сдача ЕГЭ стартовала в Югре 26 мая. 201 выпускник сдал экзамен по географии, 544 – по литературе и 1 198 – по химии.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:37, просмотров: 73, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 934
  2. ​Наталья Комарова получила «Импульс добра» 617
  3. ​Туроператоры со всей России приехали посмотреть Югру 600
  4. ​«Лидеры изменений Югры» поехали в Москву учиться стратегическому менеджменту 541
  5. Покусавшие югорчан клещи оказались заражены энцефалитом и эрлихиозом 437
  6. В Югре подскочила заболеваемость коронавирусом 397
  7. На вартовчанина завели уголовное дело из-за рыбалки в период нереста 364
  8. ​Возвращение к первоначальному замыслу проекта НТЦ – это хорошо. Но семь лет обдумывать концепцию – как минимум странно 359
  9. В Сургуте появилась «аллея выпускников» 339
  10. Купеческая или Университетская? В Сургуте ищут название для центральной площади 318
  1. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 3523
  2. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 3107
  3. ​Югорчанам пообещали аномальную жару 2855
  4. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 2818
  5. ​Инсайд: Лариса Белоцерковцева покинула перинатальный центр 2644
  6. В Сургуте производят уникальные биодесерты для людей с аллергией на глютен и лактозу — это часть большого бренда «Сделано в Югре!» 1922
  7. В Сургуте построят новый ж/д вокзал на месте старого 1863
  8. ​Стирание истории 1770
  9. В Сургуте медики вывели пациентку из состояния клинической смерти 1589
  10. «Горсвет», «Комбинат школьного питания» и хлебозавод Сургута приватизируют 1576
  1. Имя им — легион 9219
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 8086
  3. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5508
  4. ​Остановить вечный двигатель 5275
  5. ​Ледоход в Сургуте начался 4746
  6. ​Из адидаса в абибас 4390
  7. ​Арктика: вахта человеческих судеб 4319
  8. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 3761
  9. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 3523
  10. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 3398

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика