​ 37 новых заболевших коронавирусом выявлено в ХМАО за сутки

В ХМАО выросла заболеваемость коронавирусом. Если в предыдущие дни ежедневно регистрировалось порядка 20-25 новых случаев заражения, то за минувшие сутки – уже 37. Новые заболевшие выявлены в 11 муниципалитетах. Больше всего в Ханты-Мансийске – 10, Нижневартовске – 7, Нягани – 6 и Сургуте – 4.

Новых смертей от ковида за сутки в Югре не зарегистрировано. За весь период, по официальным данным, умерли 2 546 человек. Выздоровели за весь период 207 675 пациентов. Общее число лабораторно подтвержденных случаев ковида с начала пандемии достигло в округе 210 583.