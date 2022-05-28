Власти Югры выяснят причину неприятного запаха в поселке Белый Яр

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила выяснить причину неприятного запаха в поселке Белый Яр Сургутского района. Местные жители пожаловались на дискомфорт во время прямого эфира главы региона.

По словам жителей Белого Яра, по ночам в поселке стоит «невыносимый запах горелого пластика и сероводорода». Запах настолько сильный, утверждают люди, что дышать просто нечем.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой пояснил, что Роспотребнадзор несколько раз проводил проверки, но никаких нарушений и отклонений от норматива в воздухе не обнаружил. Правда, проверки проходили днем, а жители уверяют, что неприятный запах появляется в вечернее и ночное время. Трубецкой предположил, что помочь могли бы газоанализаторы, но их могут установить только «специалисты, наделенные контрольными функциями Природнадзора и Роспотребнадзора», уточнил он.

Наталья Комарова поручила подключить к решению вопроса несколько надзорных ведомств — Природнадзор, Роспотребнадзор и Службу по защите прав потребителей. «Поддерживаю жителей Белого Яра, считаю, что они правы», — сказала губернатор.