В Ханты-Мансийске проходит слет Российского союза туриндустрии

В эти дни столица Югры принимает у себя туроператоров со всей России. Ханты-Мансийск стал местом проведения слета Российского союза туристической индустрии. Его организует департамент промышленности Югры, а участниками стали туроператоры внутреннего и въездного туризма из таких крупных городов, как Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний Новгород, Уфа, Псков и даже Минск.

Как сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, цель мероприятия – познакомить туроператоров с потенциалом Югры (чтобы они возили в регион своих клиентов), а также обменяться опытом по продвижению внутренних туристических продуктов на российском рынке.

Участникам слета подробно покажут Ханты-Мансийск – музей природы и человека, дом-музей народного художника СССР Владимира Игошева, этностарты в музее «Торум Маа», квест-экскурсии в музее геологии, нефти и газа, а также прокатят по реке до слияния Оби и Иртыша. Гостям также предложат традиционную кухню Югры. Опробовав на себе эти активности, туроператоры смогут понять, кому и как они смогут предложить такой формат отдыха.

В ходе слета также пройдет конкурс презентаций «10 минут славы», в ходе которого участники смогут емко рассказать о своих туристических центрах и предлагаемых ими продуктах.

Слет начался в пятницу, 27 мая, и продлится до воскресенья, 29 мая. Это первое подобное мероприятие на территории Югры.