Губернатор Югры стала лауреатом федеральной премии

Наталья Комарова стала лауреатом Х юбилейной премии «Импульс добра» в номинации «Амбассадор социального предпринимательства: представитель государственной власти». Организатором премии выступает фонд региональных социальных программ «Наше будущее», ее вручают социальным предпринимателям, общественникам, государственным управленцам, журналистам и учебным заведениям. Губернатор Югры получила «Импульс добра» 26 мая в Москве, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«В этом году премии – 10 лет, а фонду – 15. Это большой срок, – отметила на церемонии награждения руководитель фонда «Наше будущее» Наталия Зверева. – Мы подводим итоги, смотрим на результаты нашей работы и радуемся, потому что тема, которой мы когда-то воодушевились, достигла масштабов, которых мы не ожидали. Я надеюсь, что и дальше все будет развиваться, несмотря на какие-либо трудности».

В свою очередь, Наталья Комарова поблагодарила фонд и оргкомитет за высокую оценку автономного округа и сотрудничество, благодаря которому существуют такие проекты, как «Школа социального предпринимательства», «Социальные инвестиции», программа «Формула роста». По ее словам, результат совместной работы фонда и правительства Югры – 310 успешных социальных предпринимателей. Югорчане становились лауреатами «Импульса добра» в 2013, 2016-2019 годах, а в 2022 году подали 62 кандидатуры в восьми номинациях.