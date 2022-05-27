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​«Лидеры изменений Югры» поехали в Москву учиться стратегическому менеджменту

Начинается образовательная программа «Лидеры изменений Югры 2.0»

​«Лидеры изменений Югры» поехали в Москву учиться стратегическому менеджменту
Фото pixabay.com

Первый модуль образовательной программы «Лидеры изменений Югры 2.0», в рамках которой готовятся муниципальные и государственные менеджеры новой формации, стартовал в Москве. Там участники программы будут изучать стратегический менеджмент. На открытие модуля приехала Наталья Комарова, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Правительство автономного округа и РАНХиГС совместно работают над развитием образовательного проекта «Лидеры изменений Югры» на протяжении двух лет. У нас общая цель – сформировать команды специалистов, лидеров с аналитическим видением социально-экономического развития Югры», – отметила губернатор в приветственном слове. Она также добавила, что первая программа «Лидеры изменений Югры» показала свою эффективность – трое из выпускников первого набора стали руководителями муниципалитетов.

Модуль «Стратегический менеджмент» пройдет с 25 по 28 мая, всего их будет восемь, и завершится работа нынешнего потока в ноябре. «В условиях меняющейся среды каждый должен уметь на своем посту принимать решения, брать на себя ответственность. Порой на службе нет линейных решений, готовых ответов, как поступить в той или иной ситуации. Поэтому в образовательной программе мы стараемся дать необходимые знания, поделиться опытом, чтобы воспитать такого рода качества у государственных служащих», – подчеркнул первый замгубернатора Югры Алексей Шипилов.

Заявки на участие в «Лидерах изменений Югры 2.0» подали 169 человек из 22 муниципалитетов, из них отобрали 42 человека, причем большая часть (30 человек) – из местных органов власти.

Первый образовательный проект «Лидеры изменений Югры» стартовал в 2021 году, его реализовала РАНХиГС при президенте России.


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Сегодня в 22:03, просмотров: 94, комментариев: 0

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