16+
Логотип Сиапресс
USD  62,0495   EUR  64,4392  

Новости

Больше новостей
Вы запланировали свой летний отпуск?

Да, первоначальные планы пришлось менять 25.7%

Да, первоначальные планы остались неизменными 33.8%

Нет 19.9%

У меня нет летнего отпуска 20.6%

Всего голосов: 136

Комментировать
0
Достаточно ли в Сургуте парков и скверов?

Да 14.6%

Нет 82.3%

Не знаю 3.1%

Всего голосов: 130

Комментировать
0
Мешают ли вам люди на самокатах?

Да 45.2%

Нет 50%

Не знаю 4.8%

Всего голосов: 126

Комментировать
0
Больше опросов

Более 30 уголовных дел: полицейские в ХМАО борются с рыбаками-браконьерами

Свыше 700 особей рыбы изъяли полицейские из незаконного оборота в ХМАО

Более 30 уголовных дел: полицейские в ХМАО борются с рыбаками-браконьерами
pixabay.com

Свыше 30 уголовных дел возбудили полицейские Югры в сфере незаконного вылова водных биологических ресурсов, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Наибольшее количество преступлений этой категории, по данным ведомства, совершено в Октябрьском, Сургутском, Нижневартовском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах.

«Установлено более 40 лиц, причастных к совершению противоправных деяний. Своими действиями они причинили ущерб на сумму около полумиллиона рублей», - уточнили в пресс-службе полиции.

В рамках расследования дел полицейские изъяли из незаконного оборота более 700 особей рыб. В их числе – занесенный в Красную книгу сибирский осетр, стерлядь, язь, лещ, карась, чебак и другие.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:27, просмотров: 68, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 2281
  2. В ХМАО пропал молодой мужчина – для его поисков нужны люди с лодками 1045
  3. Просто Югра. Депутат предложил отказаться от аббревиатуры ХМАО 703
  4. Одиннадцатиклассники Сургута приступили к сдаче ЕГЭ 693
  5. 52-летний югорчанин зарезал знакомого из ревности 640
  6. Продаем загородку: как не сорвать сделку из-за одной бумажки 623
  7. «Прежде всего важна гармоничность в архитектуре среды» 620
  8. ​Оставшиеся без заграничных поездок россияне заинтересовались отдыхом на даче 604
  9. ​В Сургуте пройдут крупнейшие соревнования по бильярдному спорту 491
  10. ​Двое абитуриентов из Югры вошли в число лучших на онлайн-прослушивании в ГИТИС 471
  1. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 3204
  2. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 2953
  3. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 2907
  4. Крупные зарубежные бренды одежды возвращаются в ТРЦ Сургута 2721
  5. ​Югорчанам пообещали аномальную жару 2591
  6. Инфоистерия 2581
  7. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 2281
  8. ​Инсайд: Лариса Белоцерковцева покинула перинатальный центр 2118
  9. ​Как вы площадь назовете 1982
  10. ​«Забег.РФ» не обойдет и Сургут 1855
  1. Имя им — легион 9121
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 7957
  3. «По статистике, самые частые пациентки – 55 лет, но рак молодеет. Самой юной пациентке, прошедшей наше отделение – 21 год» 5467
  4. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5418
  5. ​Остановить вечный двигатель 5189
  6. ​Ледоход в Сургуте начался 4668
  7. ​Из адидаса в абибас 4249
  8. ​Арктика: вахта человеческих судеб 4238
  9. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 3690
  10. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 3325

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика